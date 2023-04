Stiri pe aceeasi tema

- Finanțatorul formației Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, a vorbit despre posibilitatea de a deveni acționarul divizionarei secunde CSA Steaua. Patronul Științei a reafirmat ca nu se pune problema de așa ceva și ca iși dorește sa noi performanțe notabile cu gruparea alb-albastra. „A fost doar zvon…

- FCSB a reintrat serios in calculele pentru titlu odata cu victoria de la Sfantu Gheorghe, 2-1, și se afla acum la doar trei puncte in spatele liderului Farul. Roș-albaștrii au un aliat important in acest start de play-off: VAR-ul le-a menținut punctele intacte cu Sepsi, iar o alta decizie-limita a arbitrilor…

- Partida dintre Sepsi OSK și FCU Craiova, suspendata din cauza scandarilor xenofobe ale fanilor echipei din Banie, se va rejuca din minutul 1, in urma deciziei dictate de Comisia de Recurs a FRF. Comisia de Recurs a decis ca partida disputata la Sf. Gheorghe la finalul lunii ianuarie și suspendata de…

- Universitatea Craiova a reusit rezultate ceva mai bune in ultima perioada, dar jocul sau nu a convins. Pentru Stiinta urmeaza un meci impotriva echipei UTA Arad, vineri, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, iar reprezentantii sai doresc sa obtina si punctele, dar sa multumeasca si asistenta…

- FCU Craiova a prins incredere inainte de finalul sezonului regular și spera in continuare la prezența in play-off-ul Superligii. Doar ca, pentru a realiza acest obiectiv, formația lui Napoli trebuie ca in primul rand sa treaca de Chindia Targoviște, marți, de la ora 18.00. Meciul se va disputa la Buzau…

- Incantat de victoria cu Rapid, 2-1, Adrian Mititelu anunța ca e gata sa faca pace cu fanii de la FCU Craiova. Adrian Mititelu a intrat intr-un nou conflict cu ultrașii olteni, dupa scandarile xenofobe de la meciul cu Sepsi, și a luat doua decizii radicale: nu le-a permis accesul la meciul de pe teren…

- Farul a caștigat procesul de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne, iar clubul lui Gica Hagi va putea juca in cupele europene in sezonul viitor, scrie Gazeta Sporturilor . TAS a emis in cursul luni, 6 februarie, decizia in cazul privind licența de participare in competițiile europene…