Cartof fierbinte în mâinile lui Sorin Grindeanu: Transportul rutier de mărfuri ar putea crește cu 38% Transportul rutier de marfuri ar putea crește cu 38% datorita extinderii autostrazilor pana la 2.000 km, schimburile comerciale ale Romaniei cu țarile din UE s-ar putea intensifica. Volumul de marfuri transportate s-ar putea dubla in urmatorii ani, releva o analiza a unei companii de transport. Industria de transport rutier de marfuri ar putea crește cu 38% datorita extinderii autostrazilor pana la 2.000 km. De asemenea, schimburile comerciale ale Romaniei cu țarile din UE s-ar putea intensifica, iar volumul de marfuri transportate s-ar putea dubla in acest sens in urmatorii ani - estimeaza,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

