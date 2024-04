Cărțile despre represiunile lui Stalin eliminate din programa școlară rusă Autoritațile ruse au retras din programa școlara carți despre represiunile din timpul lui Iosif Stalin, precum și lucrari critice la adresa URSS. Acest lucru rezulta din ordinul Ministerului Educației al Federației Ruse privind efectuarea de modificari in programa școlara. In special, de pe lista de literatura recomandata pentru clasele 10-11 au disparut mai multe carți celebre, care inainte de perestroika nu aveau voie sa fie publicate de cenzura sovietica. Este vorba despre romanul Viața și destinul, de Vasili Grossman, in care lagarele lui Stalin sunt comparate cu lagarele de concentrare naziste,… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

