Stiri pe aceeasi tema

- Noi programe captivante, documentare uimitoare si intalniri extraordinare cu natura salbatica vor fi in martie la National Geographic si National Geographic Wild. In premiera, va putea fi urmarit documentarul „Reginele", o calatorie fascinanta prin sase locuri exotice ale planetei, unde regatele conduse…

- Parinții clujeni sunt considerați raspunzatori pentru traficul infernal care se inregistreaza pe drumurile din Cluj-Napoca, in timpul anului școlar. Acum, fiind vacanța drumurile s-au eliberat, iar un șofer a ținut sa precizeze ca se vede lipsa parinților din trafic. ”Acum nu se plange nimeni ca…

- Pe 18 februarie, ecoul timpului resuna puternic prin istorie, marcand pagini semnificative in evoluția societații umane. In aceasta zi, s-au impletit momente cruciale care au modelat deopotriva lumea politica, progresul tehnologic și cultura, deschizand noi orizonturi in comunicare și explorare. Intr-o…

- Pe 12 februarie, ecoul timpului resuna cu ecouri ale schimbarii și progresului, marcand pagini semnificative in analele istoriei. De la rascrucea destinului națiunilor pana la triumful spiritului olimpic, aceasta data a fost martora unor evenimente care au modelat contururile politice, culturale și…

- Pe 11 februarie, ecoul timpului resuna puternic prin paginile istoriei, marcand momente de cotitura și descoperiri care au modelat lumea in care traim. De la schimbari politice majore și progrese tehnologice, pana la mișcari culturale și științifice, aceasta zi a fost martora unor evenimente ce au lasat…

- Pe 27 ianuarie au avut loc momente de cotitura și decizii care au modelat lumea in care traim astazi. De la schimbari geopolitice majore și alianțe strategice, pana la progrese tehnologice și culturale, aceasta data a fost martora unor evenimente care au traversat spectrul umanitații.

- Pe parcursul veacurilor, data de 2 ianuarie a fost martora unor transformari semnificative, devenind o piatra de hotar in evoluția culturala, administrativa și tehnologica a lumii. De la radacinile tradiției papale și pana la zboruri cosmice care au deschis noi orizonturi, aceasta zi a inregistrat momente…

- Pe parcursul vremii, ziua de 27 decembrie a fost martora unor momente pivotale care au modelat cursul istoriei și au influențat destinul națiunilor. De la rasunetul pașilor intr-un spațiu sacru al Constantinopolului pana la ecourile luptei pentru dreptate sociala și democrație, aceasta data a adunat…