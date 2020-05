Cartiere terorizate de cămătari Șase percheziții au loc in județul Neamț, la camatari care controlau cartiere de asistați social. Acestora li se cereau intre 500 și 1.000 de euro lunar pentru a-și folosi locuințele. Faptele au ieșit la iveala cand un camatar a cerut unui deținut taxa de protecție. Procurorii DIICOT Neamț și polițiștii fac 6 percheziții domiciliare in județul Neamț, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat in camata, perceperea unor taxe de protectie si santaj. Grupul a fost constituit in perioada 2017 – 2020 și era structurat pe relatii familiale – frati, nepoti, cumnati, la care au… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

