Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii de la Apele Romane au stabilit ca sursa poluarii cu hidrocarburi de pe raul Somesul Mic, de la Cluj-Napoca, este un TIR care a stationat in zona Salii Polivalente. Specialistii au suplimentat materialul absorbant si utilizeaza si spill sorb, absorbant natural si biodegradabil. Reprezentantii…

- O tiroliana cu o lungime de 1.200 metri va fi construita in zona barajului Dragan, in satul Luna Vișagului din comuna Poieni. Tiroliana va parcurge aceasta distanța pe deasupra lacului Dragan, iar diferența de inalțime dintre stația de sosire și cea de plecare este de aproape 95 de metri. Proiectul…

- Un nou ansamblu rezidențial se va edifica la Savadisla. Mai exact este vorba despre 11 case și o construcție mixta care vor lua ființa in localitatea Stolna. Membrii Comisiei tehnice de urbanism vor dezbate, in ședința de miercuri, 17 aprilie, de la Consiliul Județean Cluj, un proiect imobiliar care…

- Costul ridicat al vieții a facut ca numarul de persoane care ajung in strada sa creasca de la an la an in Cluj-Napoca. Clujenii spun ca acești oameni sunt disperați, cautand prin gunoaie ca sa faca rost de hrana sau de diferite ambalaje pe care sa le duca la reciclat pentru a obține sume de bani. Din…

- Florentina Luca -Moise a fost revocata din funcția de inspector general școlar al județului Neamț printr-un ordin al Ministrului Educației emis astazi, 12 martie. Ea și-a anunțat plecarea inca de ieri, prin demisie, cand ordinul era inca așteptat la ISJ Neamț (detalii aici și aici ). Tot astazi a fost…

- Comisia de disciplina a Federației Romane de Fotbal a anunțat o serie de decizii luate in urma ședinței de miercuri. Mihai Pintilii și Basilio Ndong au primit suspendari drastice. CFR Cluj Napoca a fost penalizata cu o amenda de 5.000 de lei.

- Specialiștii din cadrul Serviciului Pentru Acțiuni Speciale – Compartimentul Pirotehnic au intervenit in aceasta dimineața la o școala privata din Cluj-Napoca, unde administratorul ar fi primit prin e-mail o amenințare referitor la anumite dispozitive care ar putea pune in pericol siguranța persoanelor. Pana…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” al județului Cluj au intervenit azi-dimineața pentru a stinge un incendiu care a cuprins o hala situata la intrare in localitatea Baciu. Primul apel la numarul unic de urgența a venit la ora 07:33, iar la fața locului au…