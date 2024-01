Confederatia Nationala Sindicala ”Cartel ALFA” afirma, intr-un comunicat de presa transmis joi, ca ”a luat act cu ingrijorare de faptul ca actuala coalitie a inceput discutiile interne referitoare la politica fiscala, in absenta unei dezbateri publice si, dupa toate aparentele, fara sa aiba in vedere interesele majoritatii cetatenilor”. Sindicalistii sustin ca decidentii politici ignora cateva aspecte esentiale, intre care faptul ca membrii partidelor nu reprezinta decat cel mult 10% dintre cetateni, iar in consecinta, consultarile interne privind subiecte precum politica fiscala a statului nu…