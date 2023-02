Stiri pe aceeasi tema

- Un tablou al pictorului flamand Anthony van Dyck, descoperit abandonat in hambarul unei ferme din Statele Unite si al carui precedent proprietar l-a cumparat cu suma de doar 600 de dolari, s-a vandut cu 3,1 milioane de dolari la o licitatie organizata saptamana trecuta de casa Sotheby's, informeaza…

Un tablou descoperit intr-un șopron al unei ferme și atribuit lui Anthony van Dyck a fost vandut la licitație cu peste 3 milioane de dolari, dupa ce proprietarul il cumparase cu 600 de dolari, scrie CNN.

Un tricou purtat de basctebalistul LeBron James in finala NBA din 2013 s-a vandut, vineri, cu 3,7 milioane de dolari la o licitatie la New York, potrivit news.ro.

Cartea de memorii a printului Harry, „Rezerva", a devenit cea mai rapid vanduta carte de non-fictiune din toate timpurile, intrand in Guiness Worls Records, informeaza News.ro.

Mircea Badea a comentat lasarea volumului cu memoriile prințului Harry, ducele de Sussex. Cartea cu memoriile prințului Harry starnește furie si consternare in Marea Britanie. Volumul a fost lansat marți in toata lumea si mii de romani l-au cumparat deja.

Volumul tranzactiilor cu terenuri pentru proiecte imobiliare comerciale (exclusiv industriale si de depozite traditionale) s-a ridicat la aproximativ 450 milioane euro in 2022, in scadere fata de 800 milioane in 2021, potrivit estimarilor companiei de consultanta Colliers.

Istoricul Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, crede ca dezvaluirea printului Harry ca a omorat in Afganistan 25 de talibani este „copilaria secolului" si denota o inconstienta si o imaturitate politica, pentru ca fiul cel mic al regelui Charles al III-lea se expune in acest fel unor riscuri…

Meghan Markle, sotia printului Harry, a primit amenintari cu moartea "dispretuitoare" cand ea si sotul ei erau inca membri activi ai familiei regale britanice, a anuntat un inalt oficial al politiei, relateaza AFP.