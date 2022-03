Stiri pe aceeasi tema

- O saptamana inceputa la Timișoara se incheie pentru HC Buzau cu o deplasare la Suceava, cu un scurt popas la Sala Sporturilor, unde, miercuri seara, echipa buzoiana a avut-o ca oaspete pe CSM București, un meci in care ,,lupii” au produs una dintre cele mai bune evoluții de la promovarea in Liga Naționala!…

- Marți, 15 februarie, ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a fost prezent la Buzau, la Targoviște și la București, unde a participat la o serie de evenimente dedicate Zilei Naționale a Lecturii. „Este o zi extrem de importanta pe care trebuie sa o privim așa cum, probabil, a avut-o in minte cel care…

- Ministrul Culturii, senatorul de Buzau Lucian Romașcanu, președinte al organizației județene a Partidului Social Democrat, a fost prezent, sambata, la lansarea filmului documentar „Plaiul Parscovului – oameni și locuri de poveste”, care a avut loc la caminul cultural „Vasile Voiculescu”. La eveniment…

- „Ziua Internaționala a Cititului Impreuna” a fost sarbatorita de copiii Centrului Afterschool al Fundației „Sfantul Sava” la biblioteca. Astfel, ei au facut o vizita la „Palatul Poveștilor”, adica la Filiala de Carte Religioasa a Bibliotecii Județene. Aici, ei au aflat ca fiecare carte are o poveste…

- UPDATE: Din datele de la fața locului a reieșit ca a fost vorba despre o coliziune intre patru autovehicule: trei autovehicule (doua autoturisme și o autoutilitara) conduse pe direcția Ploiești – Ramnicu Sarat de catre șoferi in varsta de 49, 25 și 20 de ani, din Craiova, București, respectiv Giurgiu…

- Doi scriitori buzoieni, membri ai Uniunii Scriitorilor din Romania – filiala Sud-Est, au fost premiați, recent, in cadrul unei festivitați organizate la filiala respectiva. Este vorba despre preotul Mihail Milea și sociologul Gheorghe Petcu, care au fost invitați, la Centrul Cultural Dunarea de Jos,…

- Absolvenții examenului de aptitudini, sesiunea 2021, au depus juramantul profesional, recent, cu prilejul unei ceremonii organizate in acest scop de Filiala CECCAR Buzau. Noii membri ai CECCAR și-au asumat, astfel, angajamentul de a respecta principiile Codului etic al profesioniștilor contabili și…

- Miercuri, 15 decembrie, in cadrul unei ceremonii online, a avut loc desemnarea caștigatorilor concursului „Drepturile omului in timpul pandemiei”, organizat pentru liceeni de Ambasada SUA la Bucuresti. Patru elevi hasdeieni, grupați cate doi in grupe de lucru, s-au aflat pe lista caștigatorilor. Este…