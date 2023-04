Stiri pe aceeasi tema

- Tupeu maxim pentru un tanar de 25 de ani, in centrul Timișoarei. El a furat rucsacul unei femei care statea la o terasa, iar apoi a incercat sa fuga. Doi tineri care treceau prin zona l-au vazut și au reușit sa il prinda. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

- Un barbat a injunghiat pe un altul cu o foarfeca, in zona capului, intr-un cartier din centrul Timisoarei. Barbatul a fost prins de politisti dupa ce a fugit de la fata locului, intr-un alt cartier, si a fost predat politistilor Sectiei 1, informeaza Agerpres. Politistii locali aflati in zona centrala…

- Uzina din Neckarsulm, Germania, este strans legata de doua marci care au scris istorie in industria auto: NSU și, mai apoi, Audi. In cei 150 de activitate, fabrica a trecut prin diverse transformari pentru a ține pasul cu vremurile, iar in 2013 a fost desemnata „Cea mai buna unitate de producție” din…

- Doua avioane de lupta F-16 romanești au fost alertate din Germania, de Centrul de operații aeriene NATO din Uedem, dupa ce au fost detectate pe radar „doua aeronave neidentificate”, aflate „deasupra apelor internaționale din zona de responsabilitate a NATO”, mai precis in Țarile Baltice, au informat…

- Un accident s-a petrecut, aseara, in jurul orei 19:00, pe strada pietonala Emanoil Ungureanu din Timișoara – un biciclist de 26 de ani a surprins și accidentat o fata de doi ani. Acesta a parasit, ulterior, locul accidentului, victima fiind transportata la spital și internata. In urma unui apel la 112, polițiștii…

- Incepand cu 12 martie, veți putea urmari un nou spectacol la Planetariul Cosmonaut Dumitru Prunariu, spectacolul ”Sistemul Solar – Casa Noastra”. Spectacolul ”Sistemul Solar – Casa Noastra”, al doilea spectacol care conține și o proiecție realizata de Planetariul Brașov, cuprinde doua parți: Un film…

- Eveniment important la Bruxelles. O carte despre istoria orasului Timisoara, a fost lansata in limba engleza. Evenimentul a avut loc in cadrul conferintei "O punte intre Natiuni", organizata de europarlamentarul Maria Grapini.

- Peste 130 de evenimente culturale sunt programate, in perioada 17-19 februarie, la Timisoara, cu ocazia deschiderii programului Capitala Europeana a Culturii. Vor fi spectacole memorabile, arta curajoasa, idei care deschid lumea, vizitatori din Europa intreaga si comunitati deschise, promit organizatorii.…