- Acțiune de amploare a polițiștilor de la rutiera, la Timișoara. Oamenii legii au desfașurat controale in trafic pentru prevenirea accidentelor rutiere. In numai cateva ore au dat zeci de amenzi șoferilor care nu au respectat normele rutiere. Cele mai multe, vitezomanilor.

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a anunțat vineri ca lanseaza incepand din 10 aprilie o moneda din argint cu tema Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii. Aversul monedei prezinta turlele Catedralei Mitropolitane Ortodoxe și Palatul Culturii din Timișoara, stema Romaniei, inscripția „ROMANIA”…

- SCM Timișoara ramane fara victorie in Top 10. ”Leii” au fost invinși acasa in aceasta seara și de SCMU Craiova, scor 72-85, dupa ce in urma cu trei zile cedau mai clar in favoarea clujenilor. 20-26, 14-21, 10-22 și 28-16 au fost scorurile celor patru sferturi. Așadar un singur sfert, ultimul, caștigat…

- SCM Timisoara nu a pus mari probleme detinatoarei titlului. U-BT Cluj-Napoca s-a impus cu 83-59 in sala „Constantin Jude”, intr-un joc pe care l-a controlat. Primul sfert a fost destul de strans: 17-21 fiind scorul dupa primele zece minute. Apoi oaspetii au apasat treptat pedala de acceleratie. La pauza…

- Un cutremur cu magnitudine 3,7 grade pe sara Richter s-a produs miercuri in judetul Timiș, a anunțat INFP. Seismul s-a inregistrat la ora 16:37, in Banat, Timiș, și a avut magnitudinea 3,7. Cutremurul s-a produs la adancimea de 10 kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 48…

- Galeria de Arta a USV gazduiește expoziția de pictura "B D in acțiune", realizata și prezentata publicului de pictorii Konstantin Ungureanu-Box și Iulian Dzubinski și al carei vernisaj a avut loc miercuri seara, incepand cu ora 17.00. Prezentarea celor doi protagoniști și a lucrarilor ...

- Eveniment important la Bruxelles. O carte despre istoria orasului Timisoara, a fost lansata in limba engleza. Evenimentul a avut loc in cadrul conferintei "O punte intre Natiuni", organizata de europarlamentarul Maria Grapini.