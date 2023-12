Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, la Timisoara, ca in situatia in care nu mai exista acoperire vaccinala, pot reaparea si alte boli infectioase contagioase, considerate eradicate, in afara de rujeola pentru care s-a declarat oficial epidemie, in tara noastra, relateaza Agerpres.Ministrul…

- In umbra legendarului Constantin Brancuși, un alt maestru roman al sculpturii contemporane, Doru Covrig, e adus in lumina reflectoarelor in cadrul expoziției tematice HAND(S) , ce se deschide pe 18 noiembrie la Galleria 28 din Timișoara.

- Lansare de carte importanta la Timisoara. Scriitorul Rasvan Popescu, membru al Consiliului National al Audiovizualului, si-a lansat cea mai noua carte, volumul In torent. Este vorba despre un roman construit pe raportul intre cuvant si imagine.

- Organizatorii au avut așteptarile intrecute de afluența de vizitatori inregistrați la expoziția dedicata lui Constantin Brancuși, deschisa la Muzeul Național de Arta Timișoara. Fața de cele cateva mii de oameni care au venit sa vada prezentarea cea mai ampla a autorului roman din ultimii ani, sunt peste…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat sambata, 30 septembrie, la Timișoara, ca trebuie facute modificari in lege pentru ca „șmecherii sa nu ne mai pacaleasca” și susține ca exista „o forma de șantaj” dupa ce a propus proiectul de lege privitor la eliminarea pacanelelor din orașe.„Am pornit cu domnul Simonis…

- Premierul Marcel Ciolacu a vizitat expoziția dedicata lui Constantin Brancuși de la Timișoara și a spus ca este mandru de faptul ca Romania il ”readuce” acasa pe marele sculptor.Am vizitat, astazi, cea mai importanta expoziție dedicata sculptorului Constantin Brancuși, organizata in ultima jumatate…

- Cea mai importanta expoziție dedicata lui Constantin Brancuși in ultimajumatate de secol, in Romania, se deschide publicului pe 30 septembrie, de la ora 10:00, ca parte integranta a programului cultural „Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii”. Curatoriata de Doina Lemny, reputata experta internaționala…

- In așteptarea deschiderii expoziției dedicate lui Constantin Brancuși, Galeria Jecza din Calea Martirilor nr. 51/52 va prilejui miercuri, 27 septembrie, de la ora 19:00, o intalnire a publicului cu „Regele Bronz”, supranumele dat sculptorului Peter Jecza, la aproape 15 ani de la dispariția acestuia.…