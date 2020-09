Profesorii care au comorbidităţi pot opta să predea online

Nelu Tătaru a afirmat că vor fi trei tipuri de adeverinţe necesare în funcţie de prezenţa sau nu a unei patologii, la începerea anului şcolar The post Profesorii care au comorbidităţi pot opta să predea online appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Profesorii… [citeste mai departe]