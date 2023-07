Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta prețurile de pe litoralul romanesc au explodat la propriu. Odata ce s-a dat startul sezonului estival pe litoralul romanesc, turiștii care au ajuns la malul Marii Negre au ramas profund uimiți in fața prețurilor pe care le practica unii comercianți. Cat a ajuns sa coste o porție de tochitura…

- Compania aeriana Air Connect a deschis de joi, 22 iunie 2023, ruta sezoniera de vacanța de pe Aeroportul Timișoara spre Constanța, cu doua zboruri directe pe saptamana, pana in 17 septembrie 2023.

- De joi putem zbura de la Timișoara cu avionul pe litoralul Marii Negre. Compania aeriana AirConnect incepe operarea zborurilor estivale catre litoralul romanesc. Ruta intre Aeroportul Internațional Timișoara și cel din Constanța va avea o frecvența de doua curse pe saptamana, disponibile in fiecare…

- A venit vara și e sezonul vacanțelor. Insa nu pe litoralul romanesc. Tot mai mulți romani au inceput sa aleaga vacanțele in strainatate in detrimentul celor din țara. Printre destinațiile favorite sunt Turcia și Grecia. Soarele, marea și nisipul fin au reușit sa convinga in fiecare an romanii sa aleaga…

- Este vara, iar afacerile de pe litoralul romanesc sunt in plina desfașurare. Stațiunea Eforie Nord a primit primii turiști care s-au bucurat de atmosfera estivala. Un afiș postat de patronul unui restaurant i-a lasat pe mulți cu gura cascata.Stațiunile de pe litoralul romanesc și-au deschis larg…

- Ruperea barajului de la Kahovka a generat o viitura uriașa, iar apele care se revarsa sunt aduse de curenți direct spre Romania. Mai sunt 10 zile pana ii vom vedea efectele, avertizeaza specialiștii. „In momentul de fața se poate vedea o imagine satelitara din data de 10 iunie: se vede zona de varsare…

- S-a dat start la mare. Cei mai mulți dintre turiști se afla inca de joi la pe plajele de la malul Marii Negre. Insa, daca vacanța de 1 Mai a inceput bine pentru cei mai mulții, o parte dintre turiști au intampinat ceva probleme. Și in acest an festivalurile de pe malul marii sunt puse sub semnului consumului…

- Minivacanța de 1 mai: Peste 75.000 de turiști sunt asteptati pe litoralul romanesc. TOP destinații și tarife de cazare In minivacanta de 1 Mai, se estimeaza ca peste 75.000 de turiști vor alege litoralul romanesc ca destinație, majoritatea optand pentru Costinești, Mamaia și Vama Veche. Secretarul general…