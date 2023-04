Carnea de sinteză, ”mâncare Frankenstein”, în dezbaterea Parlamentului italian Italia pare ca sa se pregatește sa fie prima țara din lume care interzice intreprinderilor sale sa produca carne de sinteza, chiar cu riscul unor amenzi care pot ajunge pana la 60.000 de euro. Guvernul italian a adoptat un proiect de lege in acest sens la sfarșitul lunii martie, transmite Euronews. In cadrul prezentarii proiectului de lege in Senat, ministrul italian al Agriculturii și Suveranitații Alimentare, Francesco Lollobrigida, sublinia ca acest produs ii afecteaza pe micii fermieri, dauneaza mediului, uniformizeaza obiceiurile alimentare, in timp ce studiile inca nu-i garanteaza siguranța.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a incasat, in data de 05.04.2023, suma de 69,27 milioane euro, reprezentand rambursarea de catre Comisia Europeana a platilor directe efectuate de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) in cursul lunii februarie 2023”, informeaza…

- Discuțiile legate de deplasarea cu avionul a președintelui Klaus Iohannis in diverse țari continua. Dupa valurile pe care le-a facut inchirierea unui anumit avion pentru delegația prezidențiala catre Japonia și Singapore, nici vizita in Emiratele Arabe Unite nu scapa nepuricata. De data aceasta, nu…

- Alianta pentru Agricultura si Cooperare atentioneaza ca multe dintre aceste marfuri risca sa puna in pericol sanatatea populatiei. In plus, importurile masive de astfel de produse cu preturi scazute fac concurenta neloiala fermierilor romani, care au ramas cu stocuri importante de cereale si oleaginoase,…

- Aproximativ 26.000 de fermieri harghiteni sunt asteptati sa depuna cereri la Agentia de Plati si Interventii in Agricultura (APIA) pentru acordarea de subventii de la Uniunea Europeana, termenul limita fiind 15 mai. Directorul APIA Harghita, Haschi Andras, a declarat ca fermierii din judet sunt ajutati,…

- Un program de instruire a formatorilor pentru auditorii energetici in sectorul industrial a fost lansat in februarie 2023, in parteneriat cu Agenția pentru Eficiența Energetica (AEE) și Universitatea Tehnica din Moldova (UTM) și cu sprijinul programului „Abordarea impactului crizei energetice in Republica…

- Practic, Stefan De Keersmaecker a lasat sa se ințeleaga ca, in lunile urmatoare, cererea de comercializare a altor „alimente noi” – adica cele inventate in laborator pe baza de insecte, sau pur și simplu consumate in mod tradițional in afara Europei – ar putea ajunge in curand pe mesele Bruxellesului,…

- Un nou scandal a izbucnit la finalul anului trecut la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA). Doua șefe ale centrului județean Argeș, Mariana Turcescu (director executiv) și Anamaria Alexandra Delureanu (director adjunct), au fost trimise in judecata de procurorii DNA, cu cateva zile…

- Carnea sintetica nu mai este de mult un concept științifico-fantastic, ci o realitare a zilelor noastre. Este crescuta din celule animale adevarate in bioreactoare, hranite cu nutrienți, arata și are gustul carnii adevarate, dupa cum susțin cercetatorii. UE pregatește un cadru legal, astfel incat, sa…