Statele Unite au autorizat comercializarea carnii de pui obținuta in laborator de catre doua intreprinderi, a anuntat un purtator de cuvant al Departamentului american al Agriculturii (USDA), relateaza AFP. USDA a inspectat si aprobat miercuri sistemele de igiena alimentara ale intreprinderilor Upside Foods si Good Meat – ale caror produse urmeaza sa fie rapid dipsonibile