Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a descoperit nereguli grave la doua depozite din Popești Leordeni (Ilfov) și Cosoba (județul Giurgiu), unde se afla carne improprie consumului uman, dar și pește, produse aduse tocmai din America de Sud pe filiera olandeza. Carnea era importata de olandezi proaspata sau refrigerata și dupa ce nu se vindea in termenul legal prevazut de lege, era congelata, iar mai apoi adusa in Romania, unde se comercializa ca produs premium, practici interzise de UE. In urma acțiunilor de verificare desfașurate de Comisariatul Regional pentru Protecția…