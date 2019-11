Stiri pe aceeasi tema

- "Comunitatea internationala trebuie sa denunte utilizarea intentionata a fortei letale de catre fortele de securitate iraniene care a dus la uciderea a cel putin 143 de protestatari in manifestatiile ce au izbucnit pe 15 noiembrie", a scris ONG-ul pentru apararea drepturilor omului intr-un comunicat.…

- Cel putin 143 de persoane au fost ucise de fortele de ordine in timpul miscarii de protest care a zguduit Iranul la inceputul lunii noiembrie, a informat luni Amnesty International, revizuind in crestere bilantul sau precedent, de 106 manifestanti ucisi, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Comunitatea…

- Manifestatiile, care au degenerat pe alocuri in violente, au inceput la 15 noiembrie dupa anuntarea unei reforme a modului de subventionare a benzinei de care trebuiau sa beneficieze familiile cele mai putin favorizate, dar cu o crestere foarte accentuata a pretului la pompa.Teheranul a…

- Autoritațile din Iran au inceput joi sa relaxeze restricțiile asupra accesului la internet impuse in urma cu cinci zile cetațenilor pentru a combate mișcarea de protest ca reacție la creșterea tarifului pentru carburanți, conform surselor locale de știri, citate de postul Al Jazeera, scrie Mediafax.Masura…

- Cel putin 106 persoane au fost ucise in 21 de orase, in Iran, in reprimarea manifestatiilor impotriva scumpirii carburantilor, a anuntat marti Amnesty International, relateaza Reuters potrivit news.ro”Organizatia crede ca numarul real al mortilor poate fi mult mai mare, anumite informatii…

- Iranul anunța ca a descoperit un zacamant uriaș de petrol, care ar putea deveni al doilea ca marime din țara Iranul a descoperit un nou zacamant, cu rezerve de 53 de miliarde de barili de titei, in sud-vestul tarii, a anuntat duminica presedintele Hassan Rouhani la postul national de televiziune, scrie…

- "E bine ca s-a terminat", a declarat purtatorul de cuvant al companiei, Erik Hannell, televiziunii suedeze SVT, preluata de DPA. Vasul fusese sechestrat de Gardienii Revolutiei, forta iraniana de elita, in Stramtoarea Ormuz, pe 19 iulie, pentru presupuse nereguli, iar ulterior a ramas la ancora…

- Nava Grace 1, redenumita apoi Adrian Darya 1, a fost arestata in iulie in largul Gibraltarului, dupa care, la mijlocul lunii august, i s-a permis sa plece din nou prin acest teritoriu britanic, ale carui autoritati au dat asigurari ca au primit promisiunea scrisa a Iranului de a nu trimite in Siria…