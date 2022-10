Stiri pe aceeasi tema

- Britney Spears face dezvaluiri șocante. Eliberata din tutela parinților, și-a revenit pe rețelele de socializare și profita din plin de asta. Vedeta a venit cu un mesaj emoționant prin care le-a mulțumit fanilor și mișcarii #FreeBritney pentru rezistența lor care i-a schimbat viața. Mișcarea #FreeBritney…

- Dupa ce și-a pierdut un picior intr-un accident de mașina, Stela Bizdu face marturisiri din viața personala. Vedeta a povestit cum a trait momentele dupa ce tatal a murit in brațele mamei sale. Ea a vorbit, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre momentul in care a cedat psihic. Cu ce ganuri s-a…

- Daca pana acum a ocolit subiectul, de aceasta data Elena Ionescu a vorbit despre noua sa relație, asta dupa trei ani in care a stat singura. Mai mult decat atat, vedeta facut declarații și despre planurile de casatorie, in exclusiviate pentru Antena Stars. Ce a marturisit artista.

- Oana Lis a trecut printr-o perioada dificila, dupa ce Viorel s-a imbolnavit. A ajuns sa apeleze la terapie și la credința pentru a face fața problemelor. Ce spune despre adevarata sa misiune, dar și despre cei care au jignit-o punand-o la zid. Vedeta a facut declarații, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Ani Crețu este una dintre cele mai indragite și apreciate actrițe de la noi din țara. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars despre starea de sanatate a fiului sau, asta pentru ca baiețelul ei se confrunta cu alergia alimentara. Iata cum se descurca Ani Crețu in rolul de mama!

- Ruby, in varsta de 33 de ani, a dezvaluit recent cat i-a venit factura la lumina, dupa ce nu a platit-o cateva luni. Vedeta spune ca face economie, mai ales ca facturile sunt uriașe la energie electrica. „Mie cine sa-mi stinga lumina? Lumina e stinsa la noi de fiecare data, sa știi. In dormitor e stinsa…

- Andreea Marin este o persoana foarte optimista și indiferent de greutațile de care a avut parte in viața, ea nu și-a pierdut zambetul de pe buze. De-a lungul vieții a avut parte și de momente mai puțin fericite, la fel ca fiecare dintre noi. Chiar și atunci ea și-a pastrat optimismul și a mers mai departe.…