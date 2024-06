Laura Cosoi este pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru naștere. Actrița se bucura de tot ce traiește in aceste momente. In exclusivtate pentru Star Matinal de la Antena Stars, vedeta a facut declarați importante despre aceasta etapa frumoasa din viața ei. Iata cum se simte in aceste momente, dar și ce a marturisit pentru emisiune!