- Dupa mai multe luni de la separarea de fostul sau partener, cel care i-a fost și soț pentru o scurta perioada, Carmen de la Salciua traiește o frumoasa poveste de iubire! Vedeta e intr-o noua relație, iar acum a postat și prima imagine cu iubitul!

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au trait o frumoasa poveste de dragoste. Deși daca s-au desparțit și s-au impacat de mai multe ori, chiar și dupa ce au divorțat, in cele din urma fiecare a luat-o pe drumul lui. Vedeta a ținut sa precizeze ca nu exista cale de impacare intre ea și afacerist.„Consider ca…

- Carmen de la Salciua s-a confesat fanilor, carora le-a dezvaluit de ce a ajuns sa o ierte pe Bianca Dragușanu pentru replicile acide pe care i le-a adresat. Artista pune totul pe seama lui Dumnezeu.

- In showbiz-ul romanesc, toate drumurile par sa duca la Alex Bodi. Chiar și cele ale lui Carmen de la Salciua, care s-a fotografiat in mașina afaceristului și a devenit rapid și motiv de cearta in casa sa, apoi ținta acuzațiilor fostei soții, Bianca Dragușanu. Legatura celor doi a fost pusa sub semnul…

- Vedeta se afla cu fetița ei si cu cea a lui Alex Bodi la salon si astepta sa-i vina randul cand i-au ajuns la urechi noile stiri. Binanca face trimitere la ”divele” din showbiz-ul romanesc care s-au provocat una pe cealalta sa-și dea unghiile cu gel jos, ca un fel de protest! ”Aici, la salon,…

- Carmen de la Salciua și Jador au lansat melodia toamnei, cu care au facut senzație, iar acum artista spune adevarul despre relația pe care o are cu celebrul sau coleg. In urma celor spuse de fosta lui Culița Sterp, Jador a ramas extrem de surprins.

- Carmen de la Salciua și Culița Sterp au divorțat in urma cu mai mult timp, iar dupa alte cateva incercari de a mai forma un cuplu cei doi și-au spus adio definitiv. Ei bine, iata ca artista spune ca pastreaza in continuare legatura cu mama fostului ei soț!

- Carmen de la Salciua a fost intotdeauna o fire sincera, care a spus lucrurilor pe nume, chit ca a facut-o intr-un mod subtil sau pe fața! Manelista le-a vorbit sincer celor din mediul online și a spus adevarul despre desparțirea de Culița Sterp! Mesajul postat de artista pe rețelele de socializare!