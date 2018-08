Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marți in cadrul audierii in Comisia de aparare a Camerei Deputaților, ca pana in prezent au fost identificate șase cazuri "in care 10 jandarmi au fost semnalați ca autori ai unor fapte de natura penala"."Ancheta interna a Jandarmeriei continua.…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a sugerat, marti, in timpul audierilor din Comisia de Aparare a Camerei Deputatilor ca jandarmerita Stefania a fost batuta ca urmare a unui ordin. Intrebata despre violentele jandarmilor, Carmen Dan a revenit la cazul jandarmeritei batute. „A fost ordin sau o initiativa…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat marti ca, pana in prezent, au fost identificate sase situatii cu 10 jandarmi pasibili sa fi comis fapte penale, iar Parchetul Militar va fi sesizat cu privire la aceste cazuri, in urma anchetei interne pe care Jandarmeria o desfasoara cu privire…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan si seful DSU, Raed Arafat, participa la sedinta de marti a Comisiei de aparare a Camerei Deputatilor, in contextul solicitarii liberalilor de a oferi explicatii despre protestele violente din 10 august. Carmen Dan: Pe 10 august am fost prezenta la minister dupa ora 13.00.…

