Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat vineri, la Dragasani, referitor la proiectul de lege de modificare a Codului rutier, ca Politia rutiera isi va face in continuare datoria si "sa nu se...

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 25 septembrie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind modificarile aduse Codului de procedura penala, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Marti, presedintele Klaus Iohannis a sesizat CCR privind modificarea si completarea Legii…

- Legile Justitiei se pot modifica, dar ele trebuie sa imbunatateasca independenta si eficienta sistemului juridic, a declarat, joi, la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis citat de Agerpres.ro. Precizarile acestuia au venit dupa ce a fost intrebat despre pozitia exprimata de cele 12 state partenere…

- ICCj sesizeaza CCR pentru modificarile Codului de Procedura Penala. Decizia vine dupa ce Camera Deputatilor a adoptat Codul de Procedura Penala. De altfel, o reactie dura a venit si de la Klaus Iohannis. Social-democratii fac ceva "nemaiintalnit" - voteaza legi cu dedicatie pentru seful lor, Liviu Dragnea.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, joi, ca o eventuala demisie din parte Codrutei Kovesi ar fi un gest de onoare, precizand ca oricum exista decizia data de Curtea Contitutionala pe care presedintele Klaus Iohannis trebuie sa o respecte. Intrebata daca procurorul sef al DNA, Laura…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, vicepresedinte al PSD, a declarat joi ca se asteapta ca presedintele Klaus Iohannis sa tina cont de decizia Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) in cazul sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Intrebata de jurnalisti, cu prilejul unui eveniment organizat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, vicepresedinte al PSD, a declarat joi ca se asteapta ca presedintele Klaus Iohannis sa tina cont de decizia Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) in cazul sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Intrebata de jurnalisti, cu prilejul unui eveniment organizat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat sambata, la Mamaia, in cadrul unei vizite de lucru, ca premierul Viorica Dancila nu are niciun motiv sa-si depuna demisia, asa cum i-a solicitat presedintele Klaus Iohannis, avand in vedere ca "toata lumea a constatat ca domnul presedinte a avut o...