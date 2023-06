Carlsberg a semnat un acord de vânzare a afacerilor sale din Rusia Carlsberg, producatorul de bere occidental cel mai expus Rusiei, a declarat anul trecut ca se asteapta la o reducere a valorii activelor sale cu aproximativ 9,9 miliarde de coroane daneze (1,45 miliarde de dolari), in urma vanzarii afacerii ruse, care a venit ca rezultat direct al invaziei Ucrainei. Acordul de vanzare nu va afecta asteptarile Carlsberg privind castigurile pentru 2023, a spus compania intr-un comunicat de la sfarsitul saptamanii trecute. Semnarea unui acord de vanzare a afacerii din Rusia este o etapa foarte importanta in procesul extrem de complex de separare si vanzare”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul antiterorist rus a anuntat ca instituie alerta antiterorista in Moscova si in regiunea inconjuratoare dupa revolta grupului de mercenari Wagner, a anuntat agentia de stiri rusa Ria, preluata de Reuters. Evgheni Prigojin, liderul grupului paramilitar Wagner, a afirmat sambata ca a intrat in…

- Comitetul antiterorist rus a anuntat ca instituie alerta antiterorista in Moscova si in regiunea inconjuratoare dupa revolta grupului de mercenari Wagner, a anuntat agentia de stiri rusa Ria, preluata de Reuters. Evgheni Prigojin, liderul grupului paramilitar Wagner, a afirmat sambata ca a intrat in…

- Rusia a lansat in cursul noptii de sambata spre duminica un val de atacuri aeriene impotriva Ucrainei, au declarat responsabili militari ucraineni, indicand ca sistemele de aparare antiaeriana au respins toate rachetele si dronele care se apropiau de Kiev, potrivit Reuters.

- Cotatia graului pe plan global a scazut si mai mult joi, dupa ce extinderea acordului privind exporturile de cereale ucrainene pe Marea Neagra a atenuat temerile privind aprovizionarea pe plan mondial, transmite Reuters. Cotatia graului la bursa de cereale de la Chicago (CBOT) a scazut joi cu 2%, la…

- Parlamentarii rusi au propus vineri, 7 aprilie, pedepse mai dure in cazul persoanelor condamnate pentru terorism si sabotaj, propunere determinata de razboiul din Ucraina, informeaza Reuters , citand agentiile rusesti de presa. Astfel, pedeapsa maxima pentru comiterea ”unui act terorist”, definit ca…

- Parlamentarii rusi au propus vineri pedepse mai dure in cazul persoanelor condamnate pentru terorism si sabotaj, propunere determinata de razboiul din Ucraina, informeaza Reuters, citand agentiile rusesti de presa. Pedeapsa maxima pentru comiterea „unui act terorist”, definit ca fapta ce pune in pericol…

- Producatorul ucrainean de armament Ukroboronprom va produce la comun cu producatorul polonez de arme Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) obuze de 125 mm pentru tancurile din epoca sovietica, relateaza Reuters . Ukroboronprom a declarat ca Polonia va deveni al doilea stat membru NATO care va ajuta Ucraina…

- Vanzarile de masini noi in Rusia au scazut cu 44,7% in primul trimestru din 2023, arata datele publicate joi de Association of European Businesses (AEB), in conditiile in care exodul producatorilor auto occidentali a redus optiunile pentru consumatorii rusi, iar companiile auto nu dispun de componente…