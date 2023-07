Carlos Alcaraz l-a impresionat pe Roger Federer - Ce a transmis regele de la Wimbledon

Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numarul 1 mondial, a acces in turul al treilea al turneului de Mare Slem de la Wimbledon dupa ce l-a eliminat vineri pe francezul Alexandre Muller, 6-4, 7-6 (7/2), 6-3.Urmatorul adversar al spaniolului va fi invingatorul dintre chilianul Nicolas Jarry (28 ATP) si…

- Roger Federer (41 de ani), unul dintre cei mai mari jucatori din istoria tenisului, a revenit la Wimbledon pentru prima data de la retragerea din activitate, din anul 2022. Campion de 8 ori pe iarba de la Londra, Roger Federer a avut parte de o primire fastuoasa in capitala Regatului Unit. Elvețianul…

- Fostul mare tenismen elvețian Roger Federer (41 de ani) a revenit la Wimbledon pentru prima data de la retragerea din activitate, in anul 2022. Campion de 8 ori pe iarba de la Londra, Roger Federer a avut parte de o primire fastuoasa in capitala Regatului Unit. Elvețianul a privit din loja regala partida…

- Carlos Alcaraz (1), Novak Djokovic (favorit 2) și ceilalți jucatori și-au aflat adversarii din turul intai de la Wimbledon 2023. Tragerea la sorți a avut loc in cursul zilei de vineri. Turneul major de la All England Club va debuta pe 3 iulie.

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul 2 ATP, a castigat singurul sau meci disputat pe iarba inainte de Wimbledon, joi, 6-3, 3-6, 10-7 cu americanul Frances Tiafoe, in cadrul turneului demonstrativ de la Hurlingham, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Djokovic, 36 ani, campionul en titre de la…

- Irina Bara (210 WTA) a ratat șansa de a ajunge pe tabloul principal de la Wimbledon, dupa ce a fost invinsa de americanca Taylor Townsend (107 WTA), scor 6-3, 6-1, in primul tur al calificarilor. Dupa un start incredibil de partida, Irina Bara a condus cu 3-0, dar jucatoarea din SUA a revenit cu șase…

- Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep, a fost impresionat de reacția lui Novak Djokovic. Novak Djokovic (36 de ani, 3 ATP) s-a calificat in finala Roland Garros 2023, dupa ce a trecut de spaniolul Carlos Alcaraz (20 de ani, 1 ATP) accidentat in setul al treilea, scor 6-3, 5-7, 6-1, 6-1. ...

- Astazi, 6 mai, este o zi istorica pentru Marea Britanie, intrucat are loc incoronarea regelui Charles al III-lea. Este un evenimentul solemn, plin de simbolism,... The post Incoronarea MS Charles al III-lea are loc astazi. Regele a transmis și un mesaj de apreciere pentru Romania appeared first on Special…