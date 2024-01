Carlos Alcaraz a semnat cu Juventus Torino

Stiri pe aceeasi tema

- Juventus il imprumuta de la Southampton pe mijlocașul argentinian Carlos Jonas Alcaraz (21 de ani). In vara, italienii vor avea opțiunea unui transfer definitiv pentru aproximativ 47 de milioane de euro. Carlos Alcaraz, mijlocașul central care poarta același nume ca numarul 2 mondial din tenis, se pregatește…

- Cristian Gogescu (18 ani), mijlocașul de la FCSB, a fost imprumutat la Concordia Chiajna, in Liga 2. Mijlocașul defensiv a debutat pentru noua echipa in meciul amical cu CSM Alexandria, scor 5-1, dupa cum anunța clubul pe pagina oficiala de Facebook. Pentru Gogescu era aproape imposibil sa joace la…

- Ilfovenii au anunțat ca au semnat un contract, pe o perioada de un an și jumatate, cu jucatorul Bautista Cascini, ultima data la Slaven Belupo, locul 8 in campionatul din Croația. Mijlocașul argentinian are 26 de ani și nu este la prima experiența in Romania. Acesta a mai jucat pentru FC Botoșani, Academica…

- Deian Sorescu (26 de ani) a fost prezentat astazi ca jucator al formației turce Gaziantep, echipa antrenata de Marius Șumudica. Mijlocașul lateral vine sub forma de imprumut de la Rakow, pana la finalul sezonului, in vara. Marius Șumudica a obținut jucatorul dorit. Deian Sorescu a fost prezentat astazi…

- Damjan Djokovic (33 de ani) a semnat cu Rapid. Mijlocașul croat a fost prezentat oficial de clubul din Giulești și va incepe treaba imediat. Djokovic a reziliat de curand contractul cu FCSB, a primit 70.000 de euro pentru a accepta sa plece, apoi a zburat in Antalya, unde Rapid are cantonamentul. El…

- La doua zile dupa ce a plecat de la Universitatea Craiova, mijlocașul sloven Jasmin Kurtic (34 de ani) și-a gasit echipa: FC Sudtirol, locul 15 in Serie B. Adus in vara la CSU Craiova, mijlocașul nu a impresionat prin evoluțiile sale, ba chiar i-a nemulțumit pe cei din staff din cauza modului in care…

- Roger Junio Rodrigues Ferreira (27 de ani) este noul jucator al Șepcilor Roșii. Mijlocasul ofensiv brazilian are in palmares doua titluri de campion in Letonia si unul in Romania, dar si peste 80 de meciuri in Superliga.Dupa ce a inceput fotbalul in Brazilia la Vila Nova si a mai jucat in tara natala…

- Mijlocasul macedonean Eljif Elmas (Napoli) a semnat un contract cu echipa germana RB Leipzig, a anuntat miercuri gruparea din Bundesliga, pe site-ul oficial.Campion al Italiei cu Napoli in sezonul trecut, internationalul din Macedonia de Nord a semnat cu RB Leipzig un contract pe patru ani si jumatate,…