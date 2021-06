Stiri pe aceeasi tema

- George Clooney si alte vedete de la Hollywood au anuntat luni lansarea unui program educativ conceput sa pregateasca elevii de liceu din Los Angeles provenind din medii defavorizate sau din randul minoritatilor pentru a urma cariere in industria cinematografica, informeaza AFP marti. Programul,…

- Inainte de un examen sau de un proiect mai dificil, anumite persoane au probleme de concentrare. Uite ce poți sa faci pentru a-ți antrena concentrarea și a putea sa-ți fixezi mai bine atenția asupra a ceea ce ai de facut! Capacitatea de concentrare vine la pachet cu un stil de viața ordonat. Daca in…

- Societatea de Geografie din Romania- Filiala Dolj in parteneriat cu Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe, Departamentul de Geografie au organizat concursul național de descrieri geografice ”Alexandru Rosu” , ediția I. Concursul a constat in prezentarea de catre elevi a unor documentare…

- Copiii care nu au parte de afectiune se adapteaza greu vietii sociale. Unul din trei copii a avut nevoie de consiliere psihologica in ultimul an. Copiii ai caror parinti sunt absenti devin mai predispusi la probleme psihice. Din ce in ce mai multi copii sufera de lipsa afectiunii. Le este greu sa se…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca elevii vor reveni la toamna la școala, in condiții normale. Noul an școlar ar trebui sa inceapa pe 13 septembrie. Sorin Cimpeanu este optimist ca elevii vor reveni la școala in condiții normale avand in vedere ca rata de infectare este mica, de sub 0,2 la…

- Consiliul National al Elevilor (CNE) considera ca anul scolar 2021-2022 ar trebuie sa inceapa pe 6 septembrie si sa se incheie pe 4 iunie 2022. „Consiliul National al Elevilor a atras atentia, inca din luna februarie a acestui an, cu privire la faptul ca structura anului scolar 2021-2022 este dezechilibrata…

- Trei cadre medicale din Tulcea incep, miercuri, un curs de specializare la Institutul „Matei Bals” din Bucuresti, conditie necesara pentru darea in folosinta a laboratorului de testare al Directiei de Sanatate Publica (DSP). Lipsa cadrelor instruite este o cauza a nefunctionarii laboratorului, a anuntat…

- Teatrul Nottara deschide o scena online, pe TikTok, la care adolescenții sunt invitați sa se alature unor workshop-uri live, care sa-i ajute sa se descopere și sa se exprime mai bine. Noua scena se deruleaza sub conceptul TikTok Theater . Scopul campaniei, intitulata „Mai mult teatru” este, inainte…