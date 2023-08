Stiri pe aceeasi tema

- Peste cinci tone de cocaina, confiscate de autoritatie italiene. Autoritațile italiene au confiscat un transport record de 5,3 tone de cocaina. Acesta era transferat intre nave in largul coastei sudice a Siciliei, a anunțat vineri poliția, citata de Reuters . Transportul avea o valoare estimata la…

- Manifestanții au sfidat autoritațile și s-au strans in una dintre cele mai mari piete din Paris pentru a-și aminti de tanarul mort in 2016, la scurt timp dupa retinerea sa de catre jandarmi. Situația a degenerat dupa ce forțele de ordine au incercat sa ii opreasca și au avut loc ciocniri violente intre…

- Cel putin 11 persoane au murit in statul Rio Grande do Sul din sudul Braziliei, dupa ce un ciclon a lovit regiunea, au anuntat autoritatile locale, potrivit Reuters, citata de Medifax. Furtuna a provocat ploi torentiale, iar in cartierele inundate se desfasoara cautari cu elicopterul pentru a gasi alte…

- Cargoul Potentia, sub pavilion Singapore, cu 19 membri ai echipajului, și nava ANT, sub pavilion Vanuatu, cu 13 persoane la bord, s-au ciocnit in estul Marii Egee, la noua mile nord de Chios."Nu exista raniți, nu exista niciun risc de poluare", a declarat pentru Reuters un oficial al pazei de coasta.Navele…

- Japonia și Coreea de Sud vor sa unifice propriile sisteme radar pentru a urmari rachetele nord-coreene, au aununțat marți surse din randul autoritaților, citate de Reuters. Autoritațile japoneze și sud-coreene din domeniul apararii urmeaza sa ajunga la un acord la inceputul lunii viitoare pentru a-și…