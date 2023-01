Stiri pe aceeasi tema

- Familia fostului lider al formației Cargo i-a dat in judecata pe actualii membri ai trupei, cerand interzicerea folosirii marcii inregistrate de Adrian Barar la OSIM. Dupa cum ne-a declarat Adriana Barar, familia a incercat sa ajunga la o ințelegere amiabila, dar acest lucru nu a fost posibil. „Am incercat…

- Familia lui Adrian Barar i-a dat in judecata pe membrii trupei Cargo. Familia fostului lider al trupei Cargo i-a dat in judecata pe actualii membri ai formației, cerand interzicerea folosirii marcii inregistrate de Adrian Barar la OSIM.

- Fiica și soția fostului lider al trupei CARGO Adi Barar, decedat in martie 2021, i-au dat in judecata pe membrii renumitei formații rock. Familia lui Adi Barar cere interzicerea folosirii brandului CARGO pana la finalizarea unui proces in care sa se decida cum poate fi folosita marca.

- Jojo este o mama care nu rateaza nicio ocazie de a le oferi copiilor ei amintiri de neuitat, iar aniversarea acestora este un eveniment important in familia actriței. Fetița vedetei și a partenerului ei, Paul Ipate, va implini 6 ani in curand, iar pregatirile pentru petrecerea ei deja au inceput.

- Sarbatoare mare in familia lui Dani Mocanu! Manelistul radiaza de fericire și se simte un barbat implinit, asta pentru ca micuții lui sunt cei care ii umple sufletul de bucurie. Fiica lui Dani Mocanu a implinit astazi doi ani, iar cantarețul i-a facut o urare emoționanta pe rețelele de socializare.

- Rețeta tradiționala a taițeilor moldovenești a stat la baza unei afaceri inițiate de doua femei - mama și fiica. Cumparatorii din Tohatin se bucura acum de ceva deosebit - paste colorate din spanac, dovleac și sfecla. Pe linga nuanțele atragatoare, produsele sint suta la suta naturale. Familia iși propune…

- Moartea artistului Petrica Mițu Stoian a provocat o mare durere, dar și o mare lupta in sanul familiei sale. La un an de la moartea artistului are loc un scandal pe care nu și l-ar fi dorit. Moartea artistului a indoliat toata țara . Interpretul de muzica populara se internase intr-o clinica privata,…