In perioadele 24 – 26 decembrie 2022 si 31 decembrie 2022 – 2 ianuarie 2023 Primaria Municipiului Iasi, inclusiv Directia Generala Economica si Finante Publice Locale (DGEFPL), nu va lucra si nu avea program cu publicul. In perioada 27 – 30 decembrie 2022 DGEFPL va avea program cu publicul intre orele 8.30 si 16.30, cu exceptia zilei de joi, 29 decembrie 2022, cand programul va fi intre orele 8.30 si 18.30. Incepand cu data de 3 ianuarie 2022 se vor incasa toate impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului local, inclusiv cele aferente anului 2023, in regim de program normal,…