- VICTIMA… O tanara in varsta de 20 ani, din comuna Rafaila, a ajuns la Spitalul Județean Vaslui in urma cu cateva momente dupa ce mașina pe care o conducea a fost implicata intr-un grav accident rutier, produs pe DN 24, intre localitațile Ștefan cel Mare și Rateșu Cuzei. Din primele informații, se pare…

- PIERDERE… Este doliu in comuna Șuletea. O tanara profesoara a incetat din viața in urma unor probleme de sanatate. Este vorba despre Lucia Diaconu, profesoara de geografie la Școala Gimnaziala “Virgil Caraivan” din comuna. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a instituției de invațamant: “Exista…

- ISTORIE… Astazi se implinesc 549 ani de la cea mai rasunatoare victorie impotriva otomanilor, cea obtinuta pe data de 10 ianuarie 1475, la Podul Inalt. Evenimentul va fi marcat printr-un ceremonial militar-religios in Piata Civica din Vaslui, incepand cu ora 10:00. Va cuprinde o slujba de Tedeum, alocutiuni…

- Un mort si doua persoane accidentate grav este bilantul unui accident care s-a petrecut pe Drumul European 85, in Neamt. Intr-o coliziune au fost implicate doua TIR-uri si tot atatea masini. Evenimentul rutier a avut loc pe 7 ianuarie 2024, in jurul orei 16.00, pe DN 2 – E 85 in zona unui depozit logistic…

- Gruparea de Jandarmi Mobila „Alexandru cel Bun” anunta ca va asigura masurile de ordine si siguranta publica, in sistem integrat, impreuna cu Inspectoratul de Politie Judetean Iasi, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Iasi si Inspectoratul de Jandarmi Judetean Iasi, la manifestarile traditionale…

- DECIZIE… Dumitru Buzatu primește o noua lovitura din partea judecatorilor Tribunalului Vaslui care au decis ca masura arestului preventiv este una legala și temeinica. Altfel spus, de Sarbatori, Buzatu nu va fi alaturi de Anuța, la vila sa din Canțalarești, comuna Ștefan cel Mare, ci va sta tot dupa…

- COPILARIE CHINUITA… La doar cinci anisori, Stefan s-a inrolat fara voie intr-o batalie dificila. O tumoare pe creier avea sa ii rapeasca zilele frumoase ale copilariei. Spitalul devenea a doua lui casa. Tratamente chinuitoare si analize interminabile au devenit lucruri obisnuite pentru un copil atat…

- Cadavrul unui barbat dat disparut din luna august, in munții San Juan din Colorado, a fost descoperit de un vanator. Acesta a gasit tot acolo și cainele barbatului, slabit dar in viața, care ii pazea cadavrul, au anunțat autoritațile. Rich Moore, din Pagosa Springs, sudul statului Colorado, și cainele…