Aceste celule nu se mai multiplica, dar nu mor, ci continua sa elibereze substanțe care declanșeaza inflamația in corp.Dintre cele 21 de substanțe selecționate de AI, cercetatorii au redus lista la trei – ginkgetin, oleandrin și periplocin – care au fost capabile sa elimine celulele defecte fara sa le afecteze pe cele normale, in testele realizate pe celule umane.Inteligența artificiala este folosita tot mai des in cercetarile medicale pentru ca poate analiza un volum uriaș de date, mult mai repede decat o pot face oamenii. Aceste analize de date pot ajuta la stabilirea unor diagnosticuri și la…