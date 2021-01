Stiri pe aceeasi tema

- Tulpina britanica de coronavirus nu este mai nociva insa este mult mai contagioasa decat varianta inițiala. Simptomele specifice acestei mutații sunt foarte asemanatoare cu cele ale variantei simple de Covid-19. Cele mai frecvente simptome in randul cetațenilor britanici infectați cu noua tulpina sunt…

- Rezultatele unui studiu efectuat recent in Marea Britanie indica diferențele dintre simptomele cunoscute pana acum ale bolii COVID-19 și cele ale noii tulpini britanice a virusului. „Tusea, oboseala, durerea in gat și durerile musculare” sunt simptomele cele mai comune ale noii tulpini de coronavirus,…

- Noua tulpina de coronavirus depistata in Regatul Unit este mult mai ușor transmisibila. Un studiu recent arata ca una din opt persoane care traiește in Regatul Unit a fost infectata. Studiul arata cat de rapid s-a raspandit noua tulpina de coronavirus in ultima luna. O persoana din 10 in Tara Galilor,…

- Noua tulpina SARS-CoV-2 a fost identificata la un pacient internat la Institutul Matei Bals. „La Bals facem screening permanent pentru tulpinile mutante, asa am realizat ca acest pacient avea o tulpina modificata. De maine facem secventieri suplimentare pentru a vedea daca e identica tulpina cu cea…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a declarat ca cei care se infecteaza cu noua tulpina de coronavirus au aceleasi simptome cunoscute pana acum, dar ca aceasta se raspandeste mult mai repede. Arafat a transmis ca panica nu este justificata in acest sens.

- Testat pozitiv cu coronavirus la 16 noiembrie, Razvan Lucescu a vorbit intr-o recenta interventie TV despre cum a traversat perioada in care a fost bolnav. Acesta a spus ca nu stie daca s-a vindecat, dar ca simptomele au disparut.

- Simptomele noului coronavirus se schimba din ce in ce mai des in ultimul timp. Asta le da batai de cap medicilor, iar pierderea gustului si al mirosului, simptomele clare ale virusului, apar mult mai tarziu acum. Specialistii au descoperit ca cele mai recete simptome ale coronavirusului sunt tulburari…

