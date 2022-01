Care sunt rugăciunile pe care creștinii le rostesc în ziua Sfântului Ioan Botezătorul Care sunt rugaciunile pe care creștinii le rostesc in ziua Sfantului Ioan Botezatorul. Ziua de 7 ianurie este o zi de mare sarbatoare pentru creștini Se spune ca cei care se afla intr-un impas, sau intr-o situație in care nu vad o cale de ieșire, sau trec printr-un necaz trebuie sa rosteasca aceasta sugaciune catre Sf. Ioan Botezatorul timp de 9 zile. Care sunt rugaciunile pe care creștinii le rostesc in ziua Sfantului Ioan Botezatorul Astfel, toate problemele lor se vor rezolva, aducand pacea, liniștea, dar și norocul in casa. “O Mergatorule inainte al Domnului si Botezatorule a lui Hristos,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

