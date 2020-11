Stiri pe aceeasi tema

- Consumul final de energie electrica in primele sapte luni a scazut cu 6,5%, la 30.321 milioane kWh, fata de perioada corespunzatoare a anului 2019, iar exportul de energie electrica a fost de 2.894,8 milioane kWh, in crestere cu 520,7 milioane kWh (21,9%), a anuntat vineri Institutul National de Statistica…

- Resursele de energie primara au scazut, in perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2020, cu 13%, iar cele de energie electrica s-au diminuat cu 4,5%, fata de aceeasi perioada a anului precedent, releva datele Institutului National de Statistica (INS) remise vineri AGERPRES. Principalele resurse de energie primara…

- Emanuel Muntmark si Catalin Mrejeru au pus bazele societatii Sunwind Energy SRL. Activitatea principala a noii firme este "productia de energie electricaldquo;. Administrator este Catalin Mrejeru, acesta avand puteri depline in acest sens.O noua firma de energie electrica a fost infiintata pe piata…

- Inflația in zona euro a coborat in teritoriu negativ, pentru prima data in ultimii patru ani, dupa prabușirea prețurilor la energie din cauza pandemiei Rata anuala a inflatiei in zona euro a coborat in teritoriul negativ in august 2020, pentru prima data dupa luna mai 2016, in timp ce rata somajului…