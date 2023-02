Stiri pe aceeasi tema

- La aproape un an dupa ce Bruce Willis a anunțat ca renunța la actorie din cauza unui diagnostic de afazie, familia superstarului a anunțat joi ca a fost diagnosticat cu demența frontotemporala.

- Demența frontotemporala o degradare neurodegenerativa a creierului care afecteaza lobii temporali frontali și anteriori, inrudita cu boala Alzheimer. La inceput, in funcție de lobul in care se manifesta, afecțiunea poate provoca fie modificari majore ale comportamentului bolnavului, fie ale capacitații…

- Boala actorului american Bruce Willis s-a agravat, acesta suferind in prezent de demența frontotemporala. La nivel mondial, demența afecteaza peste 50 de milioane de oameni, anual fiind diagnosticate 10 milioane de cazuri noi.

- Actorul american Bruce Willis sufera de dementa frontotemporala, a anuntat familia acestuia pe retelele sociale, conform BBC. Intr-un mesaj publicat pe reteaua sociala Instagram, familia celebrului actor a transmis ca este „o usurare sa avem, intr-un final, un diagnostic clar". In primavara lui 2022,…

- Celebrul actor Bruce Willis, in varsta de 67 de ani, care a renuntat in martie anul trecut la meseria sa dupa ce a fost diagnosticat cu afazie, sufera de dementa frontotemporala, a anuntat, joi, familia sa. “De cand am anuntat diagnosticul de afazie, in primavara anului 2022, boala lui Bruce a progresat…

- Familia lui Bruce Willis a dezvaluit ca actorul a fost diagnosticat cu demența frontotemporala (FTD), in urma luptei sale cu afazia, o afecțiune cerebrala. Legenda Hollywood-ului, acum in varsta de 67 de ani, s-a retras din actorie la inceputul acestui an, pentru a se lupta cu boala care i-a deteriorat…

- Demența frontotemporala este un termen umbrela pentru un grup de tulburari cerebrale care afecteaza in primul rand lobii frontali și temporali ai creierului. Aceste zone ale creierului sunt in general asociate cu personalitatea, comportamentul și limbajul. In cazurile de demența frontotemporala, porțiuni…

- Boala actorului american Bruce Willis s-a agravat, acesta suferind in prezent de o forma de dementa incurabila, potrivit unui nou diagnostic medical, care a fost anuntat joi de familia sa, noteaza AFP. De altfel, aceasta boala a pus capat și carierei indragitului actor american.