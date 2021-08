Care sunt plantele și florile de apartament care nu necesită lumina soarelui In cazul in care iubești plantele, dar apartamentul nu iți permite lumina suficienta pentru ele, nu treuie sa te ingrijorezi. Sunt plante care se pot dezvolta și fara ea. Care sunt plantele și florile de apartament care nu necesita lumina soarelui? Begoniile deschid clasamentul. Sunt cele mai frumoase plante de interior, iar specialistii spun ca daca varfurile le sunt ciupte cand planta este tanara, atunci se vor dezvolta ca tufe. Menta poate fi crescuta și ea in interior fara prea multe griji. Prefera un sol umed, dar putina lumina. O poti cultiva atat in ghivece, cat si in jardiniere. Care sunt… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

