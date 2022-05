Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Florin Citu a declarat, luni, la DigiFM, intrebat daca ar mai face coalitie cu USR, ca si el si Uniunea au invatat cateva lucruri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Andrada Precup se bucura de un adevarat succes in cariera ei muzicala. Cantareața nevazatoare care a caștigat „X Factor” in 2020 a lansat prima ei melodie. „Bumerang” e prima piesa din cariera de artist a Andradei Precup. In urma cu cateva zile a lansat-o pe canalul oficial de Youtube Cat Music, aproximativ…

- Adesea, suntem mai preocupați de aspectul nostru fizic, estetic, insa uitam ca acesta este numai exteriorul nostru. Interiorul nostru este chiar mai important, deoarece acolo se afla organele care ne țin in viața. Lidia Fecioru, bioenergoterapeut, a vorbit in cadrul emisiunii „Adevaruri Ascunse” de…

- Vladimir Klitschko, fratele lui Vitali Klitshko, primarul din Kiev, a vorbit, intr-un interviu in exclusivitate pentru Antena 3, despre genocidul comis de armata rusa in Ucraina, dar si despre nevoile pe care fortele ucrainene le au in acest moment pentru

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat marti seara, in exclusivitate la Antena 3, ce vor isi vor putea cumpara romanii cu voucherele care vor ajunge la cei cu venituri reduse. Acestea vor putea fi folosite in hypermarketuri, magazine si chiar in piete, de unde oamenii vor putea cumpara sase grupe…

- Lidia Fecioru, unul dintre cei mai cunoscuți și reputați bioenergoterapeuți din Romania, a facut o serie de dezvaluiri incredibile in cadrul cele mai recente ediții Adevaruri Ascunse, de la Antena 3. Specialista explica, in detaliu, modalitațile prin care ne putem depași fricile. Ce trebuie sa facem,…

- Energia curata si ieftina este la mare cautare. Vanzarile de panouri fotovoltaice au crescut cu 60%, pentru ca romanii cauta alternative la gazele si curentul care costa, in medie, de 3-4 ori mai mult decat acum un an. Cu bani de la stat sau pe cont propriu, tot mai multi proprietari vor sa faca economii…

- Europarlamentarul USR Vlad Gheorghe a creat un grup public destinat voluntarilor care doresc sa ajute ucrainenii care fug de teama razboiului. De la inceputul invaziei rusesti in Ucraina ieri dimineata, granitele Romaniei cu Ucraina sunt pline de persoane care cauta un loc sigur, iar romanii nu au ezitat…