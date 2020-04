Care sunt JUDEŢELE cu cele mai puţine cazuri de COVID-19 Aproape un sfert dintre cazurile confirmate de coronavirus din Romania, mai exact 2.115, au fost raportate la Suceava, in timp ce in Capitala are aproximativ jumatate din cifra urbei din Moldova, si anume 1.023 de cazuri de imbolnavire cu Covid-19. Arad, Hunedoara și Timis se numara si ele printre cele mai afectate judete, insa sunt si judete cu un numar foarte mic de cazuri raportate, si mai precis Olt (13), Buzau (15) sau Harghita... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

