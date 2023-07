Stiri pe aceeasi tema

- Mii de turiști, inclusiv cetațeni romani, se afla intr-o situație critica pe insula Rodos in urma incendiilor devastatoare care amenința stațiunea Kiotari. Autoritațile elene au mobilizat echipaje de pompieri, inclusiv o echipa de militari slovaci, pentru a stinge flacarile și pentru a evacua turiștii…

- Ambasada Romaniei la Atena a fost contactata de mai mulți romani aflați in zonele afectate de incendii, in insula Rodos, insa nu au fost primite solicitari de asistența consulara, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit MAE, intre 25 și 30 de cetațeni romani se aflau in zona de evacuare…

