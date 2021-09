Care sunt gradele de rudenie legale din România Legea din Romania spune ca rudenia fireasca este legatura bazata pe descendența unei persoane dintr-o alta persoana sau pe faptul ca mai multe persoane au un ascendent comun. Gradul de rudenie se stabilește astfel: a) in linie dreapta, dupa numarul nașterilor: astfel, copiii și parinții sunt rude de gradul intai, nepoții și bunicii sunt rude de gradul al doilea; b) in linie colaterala, dupa numarul nașterilor, urcand de la una dintre rude pana la ascendentul comun și coborand de la acesta pana la cealalta ruda; astfel, frații sunt rude de gradul al doilea, unchiul sau matușa și nepotul, de gradul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

