- Salubritate Craiova SRL desfașoara, in perioada 16 – 17 mai, o noua etapa a dezinsecției pe domeniul public. Intervenția se va realiza prin pulverizare aeriana dimineața, in intervalul orar 6.00 – 11.00. Vor fi vizate lacurile de pe teritoriul municipiului (lacul din Parcul Nicolae Romanescu, Lacul…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a transmis, joi, ca a fost desemnat castigatorul pentru proiectarea si executia sectiunii trei din Autostrada Sibiu-Pitesti. Potrivit oficialului, sectiunea Cornetu-Tigveni are o lungime de 37,4 km.

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta anunta ca reparatiile la digul de sud din portul Midia au fost finalizate. CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta a facut receptia la lucrarile de reparatii de la digul de sud din portul Midia. Valoarea lucrarilor, din fondurile…

- Viceprimarul Ruben Lațcau și fostul ocupant al funcției, Dan Diaconu, au gasit din nou motive sa se contreze pe teme administrative, incercand sa arate care administrație a fost mai buna, precedenta sau actuala. La mijloc a fost Drumul Boilor, problema a fost ”de ce nu se face”, raspunsul țintit ”cum…

- In prezent, la lacul Bodi din stațiunea Mogoșa au loc ultimele lucrari de consolidare a malului stang. Aceste lucrari au fost prevazute in planul de masuri dispus de Administrația Naționala Apele Romane prin Administrația Bazinala de Apa Someș – Tisa. Autoritațile din Baia Sprie spun ca vor continua…

- Aquatim a anunțat ca joi, 5 mai, intre orele 9-14, va efectua spalarea rețelei de distribuție a apei in alte trei localitați. Este vorba de Bodo, Temerești și Bichigi, iar pe durata lucrarilor presiunea apei va fi scazuta. „Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare…

- Aproape 1.200 de cadavre ale civililor au fost descoperite in Regiunea Kiev, cadavrele celor uciși de armata rusa au fost deja descoperite de oamenii legii in localitațile Bucha, Irpin, Borodianka. Vineri a fost descoperita o noua groapa comuna in Bucha, a anunțat comisarul ucrainean pentru drepturile…

- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Salaj a incheiat contracte de finanțare a lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor* pe sectoare cadastrale**cu 33 de unitați administrativ-teritoriale (UAT) din cele 36 eligibile. Suma totala alocata pentru inscrierea proprietaților din…