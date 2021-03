Stiri pe aceeasi tema

- Gindrovel Dumitra, presedintele Grupului de Vaccinologie din cadrul Societații Naționale a Medicilor de Familie, a spus ca reacțiile adverse dupa cele doua vaccinuri, Pfizer și AstraZeneca, difera puțin.”Orice vaccin nou care e adus e privit la inceput cu oarecare reticența și asta e demonstrat,…

- Gindrovel Dumitra, presedintele Grupului de Vaccinologie din cadrul Societații Naționale a Medicilor de Familie, a explicat la Digi24 care sunt diferențele intre reacțiile adverse care pot aparea dupa vaccinul Pfizer sau dupa cel de la AstraZeneca. El a subliniat ca medicamentele antitermice nu trebuie…

- Reacțiile adverse in cazul vaccinului AstraZeneca pot fi mai frecvente dupa prima doza, comparativ cu alte vaccinuri, dar scad la a doua administrare, a declarat președintele Comitetului național de coordonare a...

- Potrivit informatiilor furnizate, 8.143 de persoane au primit prima doza de Moderna, iar 661 au fost vaccinati cu ser de la Pzifer. Rapelul a fost asigurat exclusiv din stocul Pfizer-BioNTech, 10.456 de romani fiind imunizati astazi complet.In ziua de vineri, 5 februarie, 8.501 persoane au primit prima…

- Gindrovel Dumitra, presedintele Grupului de Vaccinologie din cadrul Societații Naționale a Medicilor de Familie, a explicat la Digi24 cum se pot inscrie pentru vaccinarea anti-Covid pacienții cu boli cronice, care nu sunt in baza de date a CNAS. El a explicat ca aceștia pot apela la ajutorul oricarui…

- Probleme la inscrierea pe platforma de vaccinare, in cazul bolnavilor cronici cu varste sub 65 de ani. Mai multe persoane „nu exista” in sistem și se plang ca nu se pot programa. Platforma online de inscriere la vaccinarea anti-COVID a adus o serie de probleme pentru bolnavii cronici, cu varste sub…

- Vaccinul BioNTech/Pfizer este aprobat pentru utilizare incepand cu varsta de 16 ani, in timp ce vaccinul Moderna este aprobat de la varsta de 18 ani, aceasta fiind una din diferențele intre cele doua vaccinuri aprobate pe piața europeana și care vor fi disponibile și in Romania pentru populația generala,…

- Vaccinul antiCOVID-19 a ajuns sambata in Romania. Deocamdata, intr-o tranșa simbolica, de 10.000 de doze de la Pfizer-BioNTech, care vor asigura imunizarea a 5.000 de persoane. Campania de vaccinare a inceput duminica, pe 27 decembrie, iar primele pe lista au fost cadrele medicale din spitalele COVID.…