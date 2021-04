Stiri pe aceeasi tema

- Calendarele populare ale banațenilor marcau, odinioara, toate sarbatorile religioase ale anului, de la Boboteaza pana la Craciun, dar și pe cele laice, consemnand totodata unele obiceiuri legate de acestea. Un vechi calendar banațean menționeaza ca duminica dinaintea Sfintelor Paști este sarbatoarea…

- Sarbatoarea Intrarii in Ierusalim a Domnului și Mantuitorului nostru Iisus Hristos este numita in popor și Floriile, de la florile pe care mulțimile și copiii le purtau in mana, aclamand intrarea in Ierusalim a Domnului și Mantuitorului nostru Iisus Hristos, ca Domn și Imparat. Primul ințeles al Intrarii…

- Credinciosii ortodocsi si greco-catolici sarbatoresc, duminica, in conditiile starii de alerta, Floriile, zi care aminteste de intrarea lui Iisus in Ierusalim, unde a fost intampinat de multimi de oameni cu ramuri de finic. Intrarea Domnului in Ierusalim (Floriile) este sarbatorita in Duminica dinaintea…

- Romanii care nu au apucat inca sa cumpere un cadou pentru sarbatoriții de Florii, vor avea destul timp la dispoziție sa continue cautarile. Afla care este programul mall-urilor și centrelor comerciale in duminica Floriilor. Mall-urile, dar și centrele comerciale din Romania nu vor fi afectate de aceasta…

- Cunoscuta in randul credincioșilor drept Intrarea Domnului in Ierusalim, sarbatoarea Floriilor este una dintre cele mai semnificative din Postul Mare. In noua ediție a saptamanalului Agenda, pe care o gasiți de vineri, 23 aprilie, la chioșcuri, online sau in poșta (daca aveți abonament), puteți citi…

- Din stramoși ziua de 1 martie este o zi a sarbatorii. Este prima zi de primavara, ghioceii deja au aparut, iar tinerele domnițe și doamne primesc simbolul primaverii, marțișorul. Despre tradițiile de Ziua Marțișorului și de unde a aparut, povestesc multe legende populare. Fiecare dintre acestea au un…

- Fragmente osoase despre care se credea de la începutul creștinismului ca i-ar aparține Sfântul Iacob cel Tânar, unul dintre cei 12 apostoli despre care unii afirma ca ar fi fost fratele lui Iisus, nu ar fi putut proveni de la acesta, constata un nou studiu citat de Live Science.…