Care sunt, de fapt, cele mai importante obiective turistice din Sibiu Municipiul Sibiu este unul din cele mai importante orase din Transilvania, cu un remarcabil potential de dezvoltare economica, avantajat si de pozitionarea sa pe Coridorul IV Paneuropean si beneficiind de un modern Aeroport International. Cu cei 155.000 de locuitori permanenti si 25000 de locuitori temporari, in special studenti, Sibiul este cel mai mare oras din judet. Comunitatea locala este alcatuita din grupuri etnice diverse. Marea majoritate a populatiei este reprezentata de romani (94%) care convietuiesc impreuna cu germanii, descendenti ai coloniștilor saxoni care au emigrat in sec XII… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

