Care sunt cele mai vulnerabile și cele mai puțin afectate țări din Europa în ceea ce privește criza de energie Criza energiei creeaza o noua ordine europeana, cu o Italie puternica si o Germanie cu probleme, potrivit unei analize publicate de Reuters, citata de News. Potrivit acesteia, relatiile bune ale autoritatilor de la Roma si a companiilor italiene cu statele africane si diversificarea furnizorilor le ofera un avantaj in aprovizionarea cu gaze. In saptamanile de dupa invazia Rusiei in Ucraina, din 24 februarie, Claudio Descalzi, CEO al grupului energetic italian Eni, a inceput o serie de vizite la furnizorii de gaze din Africa. Unde au mers italienii pentru a obține energie suplimentara Vizitele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Criza energiei creeaza o noua ordine europeana, cu o Italie puternica si o Germanie cu probleme, arata o analiza publicata de Reuters, potrivit careia relatiile bune ale autoritatilor de la Roma si a companiilor italiene cu statele africane si diversificarea furnizorilor le ofera un avantaj in aprovizionarea…

- In saptamanile care au urmat invaziei Rusiei in Ucraina, la 24 februarie, Claudio Descalzi, directorul general al companiei energetice italiene Eni (ENI.MI), a intreprins o serie de calatorii la furnizorii de gaze din Africa.Vizitele au inclus intalniri cu oficiali din Algeria in februarie,…

- In saptamanile care au urmat invaziei Rusiei in Ucraina, Claudio Descalzi, directorul general al companiei energetice italiene Eni, a intreprins o serie de calatorii la furnizorii de gaze din Africa. Vizitele au inclus intalniri cu oficiali din Algeria plus discuții in Angola, Egipt și Republica Congo…

- Importanta Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) in calitate de garant al securitatii nationale a crescut cu 11 puncte procentuale in decurs de un an in perceptia publica din 14 tari europene si nord-americane, potrivit unui studiu anual al German Marshall Fund (GMF), publicat joi, informeaza…

- Uniunea Europeana (UE) este necesar sa dea dovada de "deschidere fata de cei care nu vor sa fie instrumentalizati de Kremlin", apreciaza presedintele Consiliului European Charles Michel, in marja Adunarii Generale a ONU, la New York, intr-un interviu acordat publicatiei online Politico. La cateva zile…

- In cadrul unui forum economic de la Vladivostok, Vladimir Putin a amenințat ca va intrerupe livrarile de energie daca se vor impune plafoane de preț pentru exporturile de petrol și gaze ale Rusiei, relateaza The Guardian . Liderul rus a calificat drept „stupide” apelurile europene pentru plafonarea…

- Țarile nordice și Germania au dat semne de divizare luni, la Oslo, in legatura cu limitarea vizelor turistice acordate rușilor, ca reacție la invazia din Ucraina. Masura, susținuta de Helsinki, intampina rezistența la Berlin, potrivit Le Monde. „Rușii obișnuiți nu au inceput razboiul, dar, in același…

- Europa a ajuns la un acord de compromis privind limitarea consumului gazelor in UE dupa criza provocata de reducerea livarilor aici de catre Rusia. Țarile Uniunii Europene au aprobat marți (26 iulie) un plan de urgența pentru a reduce cererea de gaze, dupa ce au incheiat acorduri de compromis pentru…