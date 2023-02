Care sunt cele mai 'nesuferite' zodii Cu toții avem parți bune și parți rele, insa sunt cateva zodii in preajma carora nu vrei sa te afli atunci cand nu-și mai stapanesc latura negativa. Unele sunt taciturne, altele rautacioase, unele mincinoase recunoscute. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Presedintele francez Emmanuel Macron a afirmat vineri ca va continua "sa discute cu Rusia", in ciuda criticilor, scrie AFP, conform Agerpres.

Rusia a declarat luni ca nu a fost stabilita o noua data pentru discuțiile cu SUA cu privire la tratatul New Start privind armele nucleare, acuzand SUA de intensificarea tensiunilor dintre cele doua parți.

Orașul Bakhmut a fost inconjurat de forțele rusești, afirma un oficial, transmite TASS. Orașul a fost incercuit, fiind formate forțe de atac serioase din doua parți, a declarat un consilier al șefului interimar al republicii, Igor Kimakovski, relateaza sursa citata.

Presedintele american Joe Biden il va primi marti, 17 ianuarie, la Casa Alba pe premierul olandez Mark Rutte, au anuntat joi serviciile celor doi lideri, noteaza AFP, citat de Agerpres.

Fortele Aeriene ucrainene denunta joi atacuri ruse "masive" cu rachete de croaziera, in mai multe orase ucrainene, inclusiv la Kiev, iar 90% din orasul Liov (vest) a ramas fara curent in urma atacului, relateaza AFP.

Ministrul austriac de Finante, Magnus Brunner, a declarat luni ca vanzarea anumitor parti din grupul energetic OMV catre un consortiu de companii norvegiene "nu este congruenta cu obiectivele statului", informeaza APA.

Seria documentara in patru parti „Branson", regizata de Chris Smith („100 Foot Wave"), prezinta numeroasele aventuri in afaceri ale celebrului antreprenor Richard Branson. Primul episod din cele patru este disponibil pe HBO Max, urmand ca restul de episoade sa fie difuzate, pe rand, in fiecare vineri.

Luptele din Ucraina s-au redus in intensitate și probabil ca acest lucru va continua in urmatoarele luni de iarna, considera agențiile de informații americane, realteaza BBC potrivit RADOR.