Care sunt cele mai fascinante descoperiri ale anului 2021

- Pe langa subiectele sumbre ale anului trecut, 2021 a oferit și o bogație de descoperiri fascinante, precum o pictura pierduta a lui Pablo Picasso, temple azteci, tuneluri secrete și o pușculița de pe vremea vikingilor, scrie revista Smithsonian. Iata care sunt cele mai impresionante descoperiri culturale…

- Un pui de panda, Xiao Qi Ji, a fost surprins luni jucându-se în zapada la Gradina Zoologica din Washington DC, relateaza CBS News. Gradina zoologica a precizat ca puiul uriaș de panda a fost destul de precaut la prima sa întâlnire cu zapada de anul trecut, însa…

- Una dintre cele mai impresionante descoperiri arheologice din anul 2021 si una dintre cele mai importante din ultimul secol a fost facuta in Egipt. Arheologii cred ca au dat peste „orasul de aur”, cea mai luxoasa si bogata resedinta din lumea vechilor faraoni.

- Sunt previziuni uluitoare despre 2022. Acest an este considerat fiind un an karmic, fatidic, dar va fi și un an in care se vor marca descoperiri epocale. Previziunile despre acest an sunt facute de celebra clarvazatoare Carmen Harra. Ea a vorbit și despre evoluția pandemiei, dar și despre planul politic,…

- Patru lei asiatici dintr-un parc zoologic din Singapore au fost testati pozitiv pentru coronavirus dupa ce au fost infectati de catre personal, au declarat miercuri autoritatile, potrivit AFP. Leii, apartinand un specii protejate, au inceput sa prezinte simptome ale bolii (tuse, stranut) din weekend-ul…

- Cadavrul copilului gasit partial incendiat la marginea unui cimitir din localitatea aradeana Bujac apartine unei fete de 5-6 ani care a fost lovita cu un corp contondent in zona capului, apoi a fost incendiata in zona picioarelor. Deocamdata nu se cunoaste identitatea fetei. Procurorul Ruxandra…