Stiri pe aceeasi tema

- Piața muncii din Romania este una foarte varianta, dar un domeniu atrage cel mai mult atenția asupra sa, iar interesul este direct proporțional cu nivelul salarial propus. Cine nu vrea sa se angajeze pe aproape 2.000 de euro?! Ei bine, se poate și asta in IT, acolo unde exista lefuri și de 9.200 de…

- Cresterea preturilor are un impact vizibil si pe piata de fashion, consumatorii optand tot mai des pentru haine de tip vintage, second hand, inclusiv in ceea ce priveste brandurile de lux, precum Versace, Moncler, Gucci, Balenciaga, Prada.

- Experții in imobiliare vin cu o veste buna pentru cei care vor sa iși cumpere un apartament in Cluj-Napoca: piața imobiliara stagneaza la inceput de septembrie. Vezi care sunt cele mai cautate zone și la ce prețuri se vand locuințele.

- Ușoara creștere la inmatricularile de mașini second hand in Maramureș in primele 6 luni ale anului. Datele oficiale arata ca in perioada amintita la nivel de județ s-au facut 7077 inmatriculari, din care 555 au fost autoturisme. In 6 luni la nivel de județ au fost inmatriculate 81 de mașini electrice,…

- Inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au scazut cu 7,6% in trimestrul II 2022 fata de trimestrul II 2021, potrivit INS. In același trimestru al anului 2022, inmatricularile noi de vehicule pentru transportul marfurilor au scazut cu 11,9% comparativ cu trimestrul II din…

- Alegerea facultații este o decizie destul de grea pentru tinerii care au finalizat liceul și au promovat examenul de bacalaureat. Principalul criteriu in selectarea specializarii pe care o vor urma este asigurarea unui loc de munca bine platit dupa finalizarea studiilor. Pe urmatoarele locuri se situeaza…

- Daca vrei sa-ți gasești un loc de munca in 2022, este important sa știi care sunt cele mai solicitate și la mare cautare. Fie ca intri pe piața munci pentru prima data, fie ca doar dorești sa-ți schimbi cariera, este bine sa știi care este deschiderea spre un anumit domeniu. Acest lucru, implicit, te…

- Piața mașinilor noi a avut o jumatate de an mult mai buna decat in 2021, totalul crescand cu 23%, spre aproape 59.000 de unitați. La mașini second-hand din import piața a scazut cu 21%, la 156.000 de unitați. arata un comunicat ACAROM. Raportul dintre mașini SH din inport și mașini noi era de 4,2 la…