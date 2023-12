Care sunt cele 5 obiecte pe care e musai sa le arunci din casa, pentru a scapa de ghinion in 2024

Care sunt cele 5 obiecte pe care e musai să le arunci din casă, pentru a scăpa de ghinion în 2024 Noul An se apropie cu pași repezi, iar mulți dintre noi ne dorim sa lasam in urma necazurile și ghinionul din anul care a trecut. Se spune ca luna decembrie este cea mai incarcata luna din an din punct de vedere energetic, iar acțiunile noastre de acum pot avea un impact major asupra urmatoarelor 12 luni. Așa ca, pentru a pași cu dreptul in 2024, este important scapam de acele lucruri care atrag energiile necative și ghinonul. O internauta a dezvaluit intr-o postare pe Instagram care sunt obiectele pe care este neaparat necesar sa le aruncam inainte de pași in Noul An.Din lista nu lipsesc paharele… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

